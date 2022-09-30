Ремонт «Северных потоков» может занять не менее года, считает экс-глава турецкой Botas

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший гендиректор турецкой нефтегазовой компании Botas («Боташ») Гекхан Ярдым считает, что ремонт «Северных потоков» может занять не менее года. Об этом сообщает в пятницу газета «Ени шафак».

«Данные об утечках из „Северного потока“ (о масштабах повреждений и объемах выходящего на поверхность газа — прим. ТАСС) говорят о том, что проблема серьезная. Ремонт может продлиться до года. Если даже Россия и Европа договорятся, то прокачки газа [до конца ремонта] не будет», — сказал он. Гекхан отметил, что опасения в полной непригодности трубопровода из-за попадания в него морской воды беспочвенны, поскольку ее можно выгнать из системы под давлением. А сам процесс ремонта, по его словам, является достаточно отработанной процедурой.

Между тем экс-глава «Боташ» отметил в связи с повреждениями «Северных потоков», что в данном случае вероятность саботажа или диверсии очень высока. «Эти трубы не получают повреждений даже при землетрясениях, только при особо сильных. То есть без вмешательства извне с ними ничего не может произойти. Так что вероятность саботажа очень высока», — сказал он.