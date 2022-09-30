Первый замглавы ВГА Херсонской области погиб в результате удара ВСУ
10:20 30.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый заместитель главы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев погиб в результате ракетного удара ВСУ ночью по центру Херсона. Об этом в пятницу в своем телеграм-канале сообщил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.
«Сегодня ночью в результате террористического удара направленной ракетой ВСУ по центру Херсона погиб первый заместитель главы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев. Боевой офицер. Кавалер трех орденов Мужества», — написал он.
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