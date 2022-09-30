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ВСУ мало что светит в военном плане, они спешат отхватить кусок территории — Мирошник

14:12 30.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженным силам Украины в скором времени мало что светит в военном плане, поэтому они спешат отхватить кусочек освобожденной территории. Об этом заявил ТАСС посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник, комментируя ситуацию в районе Красного Лимана.

Ранее в пятницу глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что город Красный Лиман в ДНР взят в полукольцо противником, дорога на город Сватово в ЛНР находится под контролем союзных сил. По его словам, ситуация в районе населенных пунктов Ямполь и Дробышево в Краснолиманском районе сложная, противник бросил туда серьезные силы.

«В этом случае мне видится стремление [Киева] решить две задачи. Политическая: продемонстрировать пренебрежение к итогам референдума и продолжение обстрелов, а при возможности захватить кусочек освобожденной и будущей российской территории. По сути, выполнив поручение [госсекретаря США Энтони] Блинкена. И второе — военное, они спешат воспользоваться паузой перед полноценным военным освоением „новых территорий“ уже в статусе российской. Где им уже мало что светит в военном плане», — сказал Мирошник.

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