0
0
40
НОВОСТИ

ЕК выпустил инструкцию по выдаче виз гражданам РФ

15:50 30.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) представила новую инструкцию для стран — членов Евросоюза, ужесточающую процесс выдачи краткосрочных шенгенских виз гражданам России. Об этом заявила в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон.

«Сегодня Еврокомиссия представляет инструкцию, которая фокусируется на угрозах безопасности для нас. Страны-члены должны очень тщательно оценивать каждого человека, чтобы посмотреть, не представляет ли он угрозу для безопасности», — сказала она.

Кроме того, по ее словам, страны ЕС не должны принимать визовые заявки от россиян, которые находятся за пределами России. А россияне, которые въезжают не территорию ЕС с шенгенскими визами, не могут оставаться в сообществе дольше 90 дней. Еврокомиссар также подчеркнула, что наличие у россиян шенгенской визы не гарантирует въезд в ЕС. «В шенгенском кодексе четко прописано, что наличие шенгенской визы не гарантирует въезд в ЕС», — добавила она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 30.09.2022
Путин указал, каким может быть путь к миру с Украиной
0
21
15:45 30.09.2022
Путин призвал Киев немедленно прекратить огонь
0
69
15:40 30.09.2022
По оценкам оператора "Северного потока", утечки продолжатся до 2 октября
0
71
15:39 30.09.2022
Путин: Советского Союза нет. Да и России сегодня это уже и не нужно
0
78
14:40 30.09.2022
С 1 октября в Калининграде будет введен режим «открытого неба»
0
196
14:12 30.09.2022
ВСУ мало что светит в военном плане, они спешат отхватить кусок территории — Мирошник
0
214
14:00 30.09.2022
Кремль поддерживают жесткий тон главы Дагестана на фоне нарушений при мобилизации — Песков
0
193
13:50 30.09.2022
Собянин рассказал, как город будет помогать семьям мобилизованных в Москве
0
225
13:32 30.09.2022
При нежелании Киева вести переговоры РФ делает акцент на продолжении СВО — Песков
0
274
13:20 30.09.2022
Переходный период для интеграции Херсонской области в РФ составит минимум три года
0
260

Возврат к списку