ЕК выпустил инструкцию по выдаче виз гражданам РФ

15:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) представила новую инструкцию для стран — членов Евросоюза, ужесточающую процесс выдачи краткосрочных шенгенских виз гражданам России. Об этом заявила в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон.

«Сегодня Еврокомиссия представляет инструкцию, которая фокусируется на угрозах безопасности для нас. Страны-члены должны очень тщательно оценивать каждого человека, чтобы посмотреть, не представляет ли он угрозу для безопасности», — сказала она.

Кроме того, по ее словам, страны ЕС не должны принимать визовые заявки от россиян, которые находятся за пределами России. А россияне, которые въезжают не территорию ЕС с шенгенскими визами, не могут оставаться в сообществе дольше 90 дней. Еврокомиссар также подчеркнула, что наличие у россиян шенгенской визы не гарантирует въезд в ЕС. «В шенгенском кодексе четко прописано, что наличие шенгенской визы не гарантирует въезд в ЕС», — добавила она.