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НОВОСТИ

Гнесек НАТО заявил, что Украина перестанет существовать, если сама прекратит воевать с РФ

19:55 30.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина прекратит свое существование как суверенная страна, если прекратит боевые действия. Об этом заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

«Если [президент РФ Владимир] Путин прекратит боевые действия, то будет мир. Если прекратит Украина, то она перестанет существовать как суверенное государство», — сказал он.

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