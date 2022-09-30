Гнесек НАТО заявил, что Украина перестанет существовать, если сама прекратит воевать с РФ

19:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина прекратит свое существование как суверенная страна, если прекратит боевые действия. Об этом заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

«Если [президент РФ Владимир] Путин прекратит боевые действия, то будет мир. Если прекратит Украина, то она перестанет существовать как суверенное государство», — сказал он.