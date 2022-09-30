ЦЕРН остановит адронный коллайдер раньше срока в целях экономии электричества
21:25 30.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Техническая остановка конца года стартует 28 ноября 2022 года, то есть на две недели раньше, чем было прежде предусмотрено, и эксплуатация комплекса ускорителя будет снижена на 20% в 2023 году», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦЕРН. Подчеркивается, что эти планы «были определены вместе с поставщиком электроэнергии — французской компанией Electricite de France („Электрисите де Франс“)», чтобы предусмотреть «конфигурации уменьшения энергии» в ближайшие месяцы.
Как отметила пресс-служба ЦЕРН, эта организация также рассматривает «различные меры по экономии энергии на своих объектах, такие, как отключение освещения ночью и уменьшение обогрева на один градус». Она напомнила, что «и до нынешнего энергетического кризиса» ЦЕРН «активно работал над снижением потребления энергии».
НОВОСТИ
- 21:00 30.09.2022
- Армия обороны Израиля распордилась, чтобы все ее служащие покинули территорию РФ
- 20:45 30.09.2022
- Осенний призыв никак не свзян с СВО - Минобороны
- 20:30 30.09.2022
- Путин подписал указ об осеннем призыве на срочную военную службу
- 20:15 30.09.2022
- США и НАТО не наблюдают, что РФ готовится применить ядерное оружие
- 19:55 30.09.2022
- Гнесек НАТО заявил, что Украина перестанет существовать, если сама прекратит воевать с РФ
- 19:45 30.09.2022
- США отвергают свою возможную причасность к диверсиям на СП-1 и СП-2
- 18:00 30.09.2022
- Британия ввела санкции против главы ЦБ РФ
- 17:52 30.09.2022
- Мобилизованные клиенты Сбербанка и члены их семей смогут реструктуризировать кредиты
- 17:25 30.09.2022
- Киев собирается подать заявку в НАТО в ускоренном порядке
- 17:00 30.09.2022
- Посещать новые регионы РФ Путин пока не планирует - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать