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ЦЕРН остановит адронный коллайдер раньше срока в целях экономии электричества

21:25 30.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ускоритель заряженных частиц — Большой адронный коллайдер будет остановлен для проведения технического обслуживания 28 ноября — на две недели раньше первоначально запланированного срока. Этот шаг, а также намеченное на 2023 год сокращение на 20% объема операций на ускорителе направлены на экономию электроэнергии в условиях энергетического кризиса, сообщила в пятницу Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН).

«Техническая остановка конца года стартует 28 ноября 2022 года, то есть на две недели раньше, чем было прежде предусмотрено, и эксплуатация комплекса ускорителя будет снижена на 20% в 2023 году», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦЕРН. Подчеркивается, что эти планы «были определены вместе с поставщиком электроэнергии — французской компанией Electricite de France („Электрисите де Франс“)», чтобы предусмотреть «конфигурации уменьшения энергии» в ближайшие месяцы.

Как отметила пресс-служба ЦЕРН, эта организация также рассматривает «различные меры по экономии энергии на своих объектах, такие, как отключение освещения ночью и уменьшение обогрева на один градус». Она напомнила, что «и до нынешнего энергетического кризиса» ЦЕРН «активно работал над снижением потребления энергии».

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