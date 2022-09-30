Процессом приема Украины в НАТО "стоит заниматься в другое время" - Белый дом
23:00 30.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как подчеркнул Салливан, США, как и прежде, поддерживают политику «открытых дверей» в НАТО. «Любое решение о членстве в НАТО принимается 30 [входящими в альянс] союзниками, а также странами, изъявившими желание присоединиться [к блоку]. Прямо сейчас, на наш взгляд, лучший способ для нас поддержать Украину заключается в практической поддержке на земле <…>, процессом в Брюсселе стоит заниматься в другое время», — продолжил представитель Белого дома.
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