Процессом приема Украины в НАТО "стоит заниматься в другое время" - Белый дом

23:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США считают, что сейчас не лучшее время, чтобы обсуждать в Брюсселе возможность вступления Украины в НАТО. Об этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в пятницу на брифинге в Белом доме, когда его попросили прокомментировать заявку Киева на присоединение к альянсу в ускоренном порядке.

Как подчеркнул Салливан, США, как и прежде, поддерживают политику «открытых дверей» в НАТО. «Любое решение о членстве в НАТО принимается 30 [входящими в альянс] союзниками, а также странами, изъявившими желание присоединиться [к блоку]. Прямо сейчас, на наш взгляд, лучший способ для нас поддержать Украину заключается в практической поддержке на земле <…>, процессом в Брюсселе стоит заниматься в другое время», — продолжил представитель Белого дома.