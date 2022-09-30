0
0
0
НОВОСТИ

Процессом приема Украины в НАТО "стоит заниматься в другое время" - Белый дом

23:00 30.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США считают, что сейчас не лучшее время, чтобы обсуждать в Брюсселе возможность вступления Украины в НАТО. Об этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в пятницу на брифинге в Белом доме, когда его попросили прокомментировать заявку Киева на присоединение к альянсу в ускоренном порядке.

Как подчеркнул Салливан, США, как и прежде, поддерживают политику «открытых дверей» в НАТО. «Любое решение о членстве в НАТО принимается 30 [входящими в альянс] союзниками, а также странами, изъявившими желание присоединиться [к блоку]. Прямо сейчас, на наш взгляд, лучший способ для нас поддержать Украину заключается в практической поддержке на земле <…>, процессом в Брюсселе стоит заниматься в другое время», — продолжил представитель Белого дома.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:41 30.09.2022
В Совбезе ООН Россия наложила вето на заявление, осуждающее присоединение новых территорий к РФ
0
140
21:25 30.09.2022
ЦЕРН остановит адронный коллайдер раньше срока в целях экономии электричества
0
238
21:00 30.09.2022
Армия обороны Израиля распордилась, чтобы все ее служащие покинули территорию РФ
0
312
20:45 30.09.2022
Осенний призыв никак не свзян с СВО - Минобороны
0
252
20:30 30.09.2022
Путин подписал указ об осеннем призыве на срочную военную службу
0
303
20:15 30.09.2022
США и НАТО не наблюдают, что РФ готовится применить ядерное оружие
0
333
19:55 30.09.2022
Гнесек НАТО заявил, что Украина перестанет существовать, если сама прекратит воевать с РФ
0
359
19:45 30.09.2022
США отвергают свою возможную причасность к диверсиям на СП-1 и СП-2
0
330
18:00 30.09.2022
Британия ввела санкции против главы ЦБ РФ
0
434
17:52 30.09.2022
Мобилизованные клиенты Сбербанка и члены их семей смогут реструктуризировать кредиты
0
388

Возврат к списку