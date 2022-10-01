Многодетный отец из района Строгино получил отзыв повестки сразу после проверки данных в военкомате

11:17

Повестка по поводу мобилизации отца четверых детей из московского района Строгино Евгения Матвеева была отозвана после сверки учётных данных в военкомате. «Получил повестку из Хорошевского военкомата, - рассказал Матвеев. - Повестка пришла 22 сентября. 23 сентября прибыл по адресу. Служил я с 2003 по 2005 годы. В военкомате объяснил, что у меня четверо детей. Четвертый ребенок у меня появился летом. Никаких проблем не возникло. Получил отсрочку».



По его словам, повестку отозвали сразу же по прибытии в военкомат и проверки документов. «Видимо, данные про рождение четвертого ребенка в военкомат не пришли. Передо мной извинились, объяснили, что бывают такие накладки», - отметил Матвеев.



Напомним, военны комиссариат Москвы и правительство мегаполиса в сжатые сроки провели актуализацию баз данных граждан, состоящих на воинском учете. Повестки, направленные на основании недостоверных данных, отзываются.