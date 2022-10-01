Полосы для беспрепятственного проезда выделены на границе Казахстана с РФ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Казахстана выделили отдельные дорожные полосы для проезда граждан республики на границе с Россией, где наблюдается увеличение миграционного потока. Об этом сообщила в субботу пресс-служба казахстанского правительства по итогам профильного заседания под председательством премьер-министра Алихана Смаилова.



«Заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан — директор пограничной службы Ерлан Алдажуманов сообщил, что на пунктах пропуска, где имеется соответствующая инфраструктура, выделены отдельные дорожные полосы: для граждан Казахстана, грузового транспорта и иностранцев», — говорится в сообщении.



По его словам, проблем с пересечением границы для граждан Казахстана на сегодняшний день нет.



