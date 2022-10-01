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Полосы для беспрепятственного проезда выделены на границе Казахстана с РФ

13:20 01.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Казахстана выделили отдельные дорожные полосы для проезда граждан республики на границе с Россией, где наблюдается увеличение миграционного потока. Об этом сообщила в субботу пресс-служба казахстанского правительства по итогам профильного заседания под председательством премьер-министра Алихана Смаилова.

«Заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан — директор пограничной службы Ерлан Алдажуманов сообщил, что на пунктах пропуска, где имеется соответствующая инфраструктура, выделены отдельные дорожные полосы: для граждан Казахстана, грузового транспорта и иностранцев», — говорится в сообщении.

По его словам, проблем с пересечением границы для граждан Казахстана на сегодняшний день нет.

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