Обращение президента по присоединению новых регионов принято в КС РФ
12:25 01.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Четыре обращения приняты к рассмотрению вчера, мы все работаем над ними», — сказали агентству в пресс-службе.
Сведения о регистрации четырех обращений президента без информации об их предмете были опубликованы на сайте КС РФ в ночь на субботу. В пресс-службе суда подтвердили, что эти обращения касаются проверки подписанных в пятницу договоров.
НОВОСТИ
- 13:20 01.10.2022
- Полосы для беспрепятственного проезда выделены на границе Казахстана с РФ
- 13:15 01.10.2022
- Вучич попросил помощи у ЕС, чтобы преодолеть энергетический кризис в Сербии
- 12:15 01.10.2022
- Отказав Украине по НАТО, Запад показал готовность «использовать и выбросить» ее — Захарова
- 11:30 01.10.2022
- В подмосковной Коломне пять человек пострадали от взрыва газа в жилом доме
- 11:20 01.10.2022
- На туристическую инфраструктуру Камчатки и Тверской области выделено 6,3 млрд рублей
- 11:17 01.10.2022
- Многодетный отец из района Строгино получил отзыв повестки сразу после проверки данных в военкомате
- 10:45 01.10.2022
- Студент-очник из Москвы получил отзыв повестки после проверки в военкомате данных
- 10:40 01.10.2022
- В Москве приступили к работам по консервации фонтанов
- 10:30 01.10.2022
- Более 16 тысяч человек пересекли границу в Ростовской области за сутки
- 10:25 01.10.2022
- Врачи столичных поликлиник провели 600 тысяч телемедицинских консультаций
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать