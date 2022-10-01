Обращение президента по присоединению новых регионов принято в КС РФ

12:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конституционный суд России принял к рассмотрению обращение президента РФ о проверке конституционности подписанных в пятницу договоров о принятии в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Соответствующие обращения поступили в суд пятницу вечером, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе КС РФ.



«Четыре обращения приняты к рассмотрению вчера, мы все работаем над ними», — сказали агентству в пресс-службе.



Сведения о регистрации четырех обращений президента без информации об их предмете были опубликованы на сайте КС РФ в ночь на субботу. В пресс-службе суда подтвердили, что эти обращения касаются проверки подписанных в пятницу договоров.



