0
0
0
НОВОСТИ

ЧП на «Северных потоках» будут расследовать Германия, Дания и Швеция

20:30 01.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия, Дания и Швеция хотят создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств происшедшего на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в опубликованном в субботу интервью газете «Бильд ам зонтаг».

«Все данные говорят в пользу диверсии на „Северных потоках“, — утверждала глава МВД. „Мы сейчас хотим сформировать Joint Investigation Team — совместную следственную группу в соответствии с законодательством ЕС, в которую все три государства направят своих следователей“, — сказала Фезер. В группе будут работать эксперты ВМС, полицейские и сотрудники спецслужб, уточнила она.

Кроме того, министр сообщила о том, что Германия вместе с Данией, Польшей и Швецией патрулирует морские воды. «Мы демонстрируем максимально возможное присутствие», — отметила Фезер. В патрулировании, по ее словам, задействованы все имеющиеся в распоряжении у федеральной полиции ФРГ суда.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:50 01.10.2022
Возможность переизбрания Байдена под вопросом из-за его возраста - СМИ
0
27
20:40 01.10.2022
Из загоревшегося хостела на северо-востоке Москвы выбрались более 300 человек
0
50
19:40 01.10.2022
Студенческие организации возобновили акции протеста в Иране - СМИ
0
155
19:30 01.10.2022
Признаков, что РФ решила применить ядерное оружие на Украине нет - Пентагон
0
171
18:55 01.10.2022
Украина получит новые САУ Caesar от Франции - СМИ
0
267
18:45 01.10.2022
За сотрудничество с РФ США усиливает давление на Индию и Китай
0
267
17:35 01.10.2022
Газпром напомнил Молдавии об историческом долге за газ
0
346
17:30 01.10.2022
После присоединения ЛНР и ДНР к РФ окончание войны будет невозможно - Боррель
0
600
16:50 01.10.2022
Помощь Лондона в расследовании по газопроводам «борьба лис за права кур» - Захарова
0
329
15:30 01.10.2022
Из-за обстрела ВСУ в Донецке повреждена школа - штаб теробороны
0
354

Возврат к списку