ЧП на «Северных потоках» будут расследовать Германия, Дания и Швеция

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия, Дания и Швеция хотят создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств происшедшего на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в опубликованном в субботу интервью газете «Бильд ам зонтаг».



«Все данные говорят в пользу диверсии на „Северных потоках“, — утверждала глава МВД. „Мы сейчас хотим сформировать Joint Investigation Team — совместную следственную группу в соответствии с законодательством ЕС, в которую все три государства направят своих следователей“, — сказала Фезер. В группе будут работать эксперты ВМС, полицейские и сотрудники спецслужб, уточнила она.



Кроме того, министр сообщила о том, что Германия вместе с Данией, Польшей и Швецией патрулирует морские воды. «Мы демонстрируем максимально возможное присутствие», — отметила Фезер. В патрулировании, по ее словам, задействованы все имеющиеся в распоряжении у федеральной полиции ФРГ суда.





