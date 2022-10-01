Из загоревшегося хостела на северо-востоке Москвы выбрались более 300 человек

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 300 человек эвакуированы до приезда спасателей из хостела на северо-востоке Москвы, который загорелся в субботу вечером. Об этом сообщили в экстренных службах.



«Всего до прибытия пожарных эвакуировано более 300 человек», — сказал собеседник агентства.



Ранее сообщалось о том, что на Ярославской улице, дом 10, корп. 5 произошел пожар в хостеле. Возгорание произошло в комнате на четвертом этаже. Среди версий — короткое замыкание.



