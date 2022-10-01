Из загоревшегося хостела на северо-востоке Москвы выбрались более 300 человек
20:40 01.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Всего до прибытия пожарных эвакуировано более 300 человек», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о том, что на Ярославской улице, дом 10, корп. 5 произошел пожар в хостеле. Возгорание произошло в комнате на четвертом этаже. Среди версий — короткое замыкание.
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