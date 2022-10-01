0
0
0
НОВОСТИ

Из загоревшегося хостела на северо-востоке Москвы выбрались более 300 человек

20:40 01.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 300 человек эвакуированы до приезда спасателей из хостела на северо-востоке Москвы, который загорелся в субботу вечером. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Всего до прибытия пожарных эвакуировано более 300 человек», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о том, что на Ярославской улице, дом 10, корп. 5 произошел пожар в хостеле. Возгорание произошло в комнате на четвертом этаже. Среди версий — короткое замыкание.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:50 01.10.2022
Возможность переизбрания Байдена под вопросом из-за его возраста - СМИ
0
27
20:30 01.10.2022
ЧП на «Северных потоках» будут расследовать Германия, Дания и Швеция
0
73
19:40 01.10.2022
Студенческие организации возобновили акции протеста в Иране - СМИ
0
155
19:30 01.10.2022
Признаков, что РФ решила применить ядерное оружие на Украине нет - Пентагон
0
171
18:55 01.10.2022
Украина получит новые САУ Caesar от Франции - СМИ
0
267
18:45 01.10.2022
За сотрудничество с РФ США усиливает давление на Индию и Китай
0
267
17:35 01.10.2022
Газпром напомнил Молдавии об историческом долге за газ
0
346
17:30 01.10.2022
После присоединения ЛНР и ДНР к РФ окончание войны будет невозможно - Боррель
0
600
16:50 01.10.2022
Помощь Лондона в расследовании по газопроводам «борьба лис за права кур» - Захарова
0
329
15:30 01.10.2022
Из-за обстрела ВСУ в Донецке повреждена школа - штаб теробороны
0
354

Возврат к списку