Жителей новых регионов РФ не будут наказывать, если они вынужденно попали в ВСУ - КС
15:45 02.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Изменение в соответствии с рассматриваемым договором (о вхождении в состав РФ — прим. ТАСС) правового статуса Донецкой Народной Республики предполагает возможность урегулирования вопроса об освобождении от ответственности тех ее жителей, которые, будучи призванными (мобилизованными) на военную службу в Вооруженных силах Украины, не могут оставить после заключения рассматриваемого договора данную службу без риска для своей жизни, если ими при прохождении данной службы не совершались преступления», — говорится в постановлении КС РФ.
Аналогичным образом сформулирована позиция и в постановлениях, касающихся Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.
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