Жителей новых регионов РФ не будут наказывать, если они вынужденно попали в ВСУ - КС

15:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые были призваны в украинскую армию, могут быть освобождены в РФ от ответственности за это, если для них невозможно без риска для жизни покинуть украинскую службу и они не совершали преступлений. Об этом говорится в опубликованных в воскресенье постановлениях Конституционного суда РФ, одобрившего договоры о принятии четырех этих регионов в состав России.

«Изменение в соответствии с рассматриваемым договором (о вхождении в состав РФ — прим. ТАСС) правового статуса Донецкой Народной Республики предполагает возможность урегулирования вопроса об освобождении от ответственности тех ее жителей, которые, будучи призванными (мобилизованными) на военную службу в Вооруженных силах Украины, не могут оставить после заключения рассматриваемого договора данную службу без риска для своей жизни, если ими при прохождении данной службы не совершались преступления», — говорится в постановлении КС РФ.

Аналогичным образом сформулирована позиция и в постановлениях, касающихся Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.