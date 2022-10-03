Вице-мэр Ракова рассказала о скором внедрении новых инструментов для усиленной подготовки детей к ЕГЭ

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В Москве в старшей школе будут внедрять дополнительные инструменты для усиленной подготовки к Единому государственному экзамену (ЕГЭ). По словам заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, удачная сдача ЕГЭ сейчас остается главной заботой старшеклассников и их родителей. «Именно от его результатов зависит дальнейший путь выпускника. При этом сам подход к обучению одиннадцатиклассников не менялся основательно после появления ЕГЭ, - констатировала Ракова в ходе рабочих встреч и совещаний с директорами столичных школ. - В итоге укрепилась практика репетиторства, на которое родителям необходимо тратить порой немалые средства. Чтобы исправить эту ситуацию, вместе с директорами столичных школ, межрайонными советами директоров и родителями учеников мы проводим ряд встреч и обсуждений, на которых разрабатываем дополнительные инструменты для углубленной подготовки выпускников к ЕГЭ».

Как отмечает вице-мэр, новый подход к обучению будет соответствовать сформировавшемуся запросу и родителей, и учащихся. «Мы продолжаем работу со специалистами по подготовке новых инструментов и озвучим их в ближайшее время», - заявила Ракова.

Предполагается, что рамках нового подхода образовательный процесс будет адаптирован и сфокусирован специально на подготовке к ЕГЭ. Для этого планируют создать дополнительные условия как для учеников, так и для педагогов. Ранее в Москве уже создали предпрофессиональные классы, позволяющие школьнику познакомиться с будущей профессией и углубленно изучить профильные предметы. В нынешнем году в школах Москвы начали действовать три новых направления: космические, авиастроительные и спортивные классы. Также на 500 увеличилось число инженерных, медицинских, педагогических, академических, кадетских и предпринимательских предпрофессиональных классов, а также IT- и медиаклассов.

При предварительной подготовке московские школьники могут использовать независимые методы диагностики, например, в формате ЕГЭ, воспроизводящие процедуру проведения экзамена. Это позволяет объективно оценить уровень подготовки учеников и понять им, как будет проходить экзамен, что уменьшает беспокойство школьников. Также готовиться к ЕГЭ помогает большой выбор материалов в библиотеке «Московской электронной школы». По данным московских властей, в 2022 году по результатам ЕГЭ 220 баллов и выше за три предмета набрали около 36,7% учеников - в три раза больше, чем 10 лет назад.