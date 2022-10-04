Лукашенко заявил, что оппозиция хочет дестабилизации в Белоруссии

13:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские оппозиционеры, которые находятся за рубежом, не оставляют надежд дестабилизировать обстановку в республике, в том числе вооруженным путем.



«Не преминули воспользоваться обострением ситуации и наши беглые. Наверное, уже от истерики, что их стали забывать, придумывают все более извращенные идеи», — сказал Лукашенко во вторник на совещании по вопросам военной безопасности, сообщает агентство БелТА. — Требования к санкциям против Беларуси сменяются на призывы к военнослужащим к невыполнению и саботированию приказов командиров, уклонению от призыва на срочную военную службу». Он подчеркнул, что цель одна — та же, что «была в 2020 году [период президентских выборов], — разрушить страну, свергнуть существующие порядки, строй и разобраться с руководством страны». «Форма, путь — вооруженный. Другие уже у них пути не рассматриваются».



По его словам, оппозиция продолжает «вынашивать планы по созданию собственных военизированных формирований, так называемого полка имени Калиновского». «Какой бы потешный этот полк ни был, но в его составе имеются радикально настроенные бойцы, которые как раз и ставят перед собой цель дестабилизации обстановки в нашей стране через прежде всего диверсионно-подрывную деятельность», — отметил глава государства. При этом указал на то, что затаившиеся радикалы есть и на территории Белоруссии. «У них остаются последователи, которые ждут удобного повода для действий», — сказал он.





