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НОВОСТИ

В Омской области возникли проблемы с выплатами мобилизованным жителям

15:30 04.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Омская область испытывает трудности с выделением средств на единовременную выплату мобилизованным жителям из-за низкой бюджетной обеспеченности. Об этом сообщил журналистам глава региона Александр Бурков после «Часа субъекта» в Совете Федерации.

«У Омской области дефицит бюджета 12 миллиардов рублей на сегодняшний день. Мы еще не понимаем, за счет чего нам выплачивать заработную плату. И, конечно, эта проблема [с отсутствием средств на единовременные выплаты] очень больная. <…> Конечно, мы будем искать какой-то механизм решения, мы вопрос этот не оставим, будем держать на контроле», — сказал Бурков.

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