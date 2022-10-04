В Омской области возникли проблемы с выплатами мобилизованным жителям

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Омская область испытывает трудности с выделением средств на единовременную выплату мобилизованным жителям из-за низкой бюджетной обеспеченности. Об этом сообщил журналистам глава региона Александр Бурков после «Часа субъекта» в Совете Федерации.

«У Омской области дефицит бюджета 12 миллиардов рублей на сегодняшний день. Мы еще не понимаем, за счет чего нам выплачивать заработную плату. И, конечно, эта проблема [с отсутствием средств на единовременные выплаты] очень больная. <…> Конечно, мы будем искать какой-то механизм решения, мы вопрос этот не оставим, будем держать на контроле», — сказал Бурков.