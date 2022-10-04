В Омской области возникли проблемы с выплатами мобилизованным жителям
15:30 04.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«У Омской области дефицит бюджета 12 миллиардов рублей на сегодняшний день. Мы еще не понимаем, за счет чего нам выплачивать заработную плату. И, конечно, эта проблема [с отсутствием средств на единовременные выплаты] очень больная. <…> Конечно, мы будем искать какой-то механизм решения, мы вопрос этот не оставим, будем держать на контроле», — сказал Бурков.
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