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Посол Казахстана вызван в МИД РФ из-за ситуации с послом Украины

20:15 04.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев во вторник был вызван в МИД РФ, ему заявлено о неприемлемости ситуации с украинским послом в республике Петром Врублевским, который так и не был выслан казахстанской стороной. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой.

«К глубочайшему сожалению, заверения о том, что этот бандеровский эмиссар „никогда не вернется“ в Астану, не выполнены. Данный персонаж вновь объявился в столице Казахстана, причем явно не для того, чтобы „просто собрать вещи и забрать семью“. Не таясь, он посещает дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии, — отметила она. — Ввиду вышеуказанных обстоятельств 4 октября в МИД России был вызван посол Республики Казахстан Ермек Кошербаев, которому было заявлено о категорической неприемлемости подобной ситуации».

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