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Гендиректор МАГАТЭ не исключил новый визит на Запорожскую АЭС в Энергодаре

12:30 05.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не исключил, что снова посетит Запорожскую АЭС в городе Энергодаре.

«На данный момент я еду в Киев. Может быть, мы вернемся на Запорожскую станцию снова», — сказал он журналистам в среду во время визита в Армению. «В настоящий момент я собираюсь приехать в Киев, чтобы продолжить переговоры с правительством [Украины] по вопросу создания ядерной зоны безопасности там [вокруг ЗАЭС]», — добавил Гросси.

Глава МАГАТЭ заявил, что возможность войны с применением ядерного оружия должна быть полностью исключена. «Я работаю над тем, чтобы не допустить, чтобы подобное случилось», — подчеркнул он. Ранее в агентстве подтвердили информацию СМИ, что на этой неделе Гросси посетит Киев и Москву.

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