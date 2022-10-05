Гендиректор МАГАТЭ не исключил новый визит на Запорожскую АЭС в Энергодаре

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не исключил, что снова посетит Запорожскую АЭС в городе Энергодаре.



«На данный момент я еду в Киев. Может быть, мы вернемся на Запорожскую станцию снова», — сказал он журналистам в среду во время визита в Армению. «В настоящий момент я собираюсь приехать в Киев, чтобы продолжить переговоры с правительством [Украины] по вопросу создания ядерной зоны безопасности там [вокруг ЗАЭС]», — добавил Гросси.



Глава МАГАТЭ заявил, что возможность войны с применением ядерного оружия должна быть полностью исключена. «Я работаю над тем, чтобы не допустить, чтобы подобное случилось», — подчеркнул он. Ранее в агентстве подтвердили информацию СМИ, что на этой неделе Гросси посетит Киев и Москву.



