Белый дом: Очевидно, что ОПЕК+ встала на сторону России
21:30 05.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Очевидно, что ОПЕК+ встала на сторону России после сегодняшнего заявления», — подчеркнула пресс-секретарь на брифинге для журналистов в президентском самолете, который отправился в пострадавший от урагана «Иэн» штат Флорида. Она добавила, что данное решение было принято, когда «мировая экономика реагирует» на проводимую Россией военную спецоперацию на Украине. «И поэтому данное решение окажет влияние на страны с низким и средним уровнем дохода», — считает Жан-Пьер. Само решение организации о сокращении добычи нефти она назвала недальновидным, неправильным и ошибочным.Пресс-секретарь ушла от прямого ответа на вопрос о том, является ли Саудовская Аравия надежным партнером США в связи с данным решением ОПЕК+.
НОВОСТИ
- 22:05 05.10.2022
- Начало перекрестных полетов в космос РФ и США сродни программе "Союз-Аполлон" - Крикалев
- 21:10 05.10.2022
- Представители властей Украины причастны к убийству Дугиной - NYT
- 19:30 05.10.2022
- Российский космонавт отправился на МКС на американском корабле
- 19:30 05.10.2022
- Назначена дата коронации Карла III
- 19:10 05.10.2022
- Россия может поставлять газ в Европу по неповрежденной ветке СП-2 - Новак
- 18:45 05.10.2022
- Швеция не собирается допускать Россию к расследованию взрывов на СП-1 и СП-2
- 18:10 05.10.2022
- Добровольцы продолжают приходить во временные мобилизационные пункты Москвы
- 17:41 05.10.2022
- 800 учителей стали новоселами благодаря «Дальневосточной ипотеке» в Сбере
- 17:10 05.10.2022
- Работа культурного центра литовской дипмиссии в Москве приостановлена - МИД РФ
- 17:00 05.10.2022
- Временной поверенной в делах Литвы предписано покинуть территорию РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать