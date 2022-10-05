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Белый дом: Очевидно, что ОПЕК+ встала на сторону России

21:30 05.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что ОПЕК+ встала на сторону России, когда в среду на очной встрече в Вене приняла решение о сокращении добычи нефти на 2 млн б/с с ноября.

«Очевидно, что ОПЕК+ встала на сторону России после сегодняшнего заявления», — подчеркнула пресс-секретарь на брифинге для журналистов в президентском самолете, который отправился в пострадавший от урагана «Иэн» штат Флорида. Она добавила, что данное решение было принято, когда «мировая экономика реагирует» на проводимую Россией военную спецоперацию на Украине. «И поэтому данное решение окажет влияние на страны с низким и средним уровнем дохода», — считает Жан-Пьер. Само решение организации о сокращении добычи нефти она назвала недальновидным, неправильным и ошибочным.

Пресс-секретарь ушла от прямого ответа на вопрос о том, является ли Саудовская Аравия надежным партнером США в связи с данным решением ОПЕК+.

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