Россия выделила Белоруссии кредит в 1,5 млрд долл на имортозамещение

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия и Россия достигли окончательной договоренности о выделении республике более $1,5 млрд на проекты в сфере импортозамещения. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, выступая перед представителями силового блока по вопросам военно-политической и социально-экономической обстановки.

«Буквально недавно окончательно договорились с Российской Федерацией о выделении кредитных ресурсов для финансирования таких проектов (в сфере импортозамещения — прим. ТАСС) на сумму более 1,5 млрд долларов США. И уже до конца года будет запущено семь таких проектов на сумму около 330 млн долларов в основном в сфере машиностроения. Связано это с необходимостью локализации иностранных компонентов к автомобильной технике различных классов», — отметил премьер, видеофрагмент выступления которого распространила его пресс-служба.