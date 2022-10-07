Россия выделила Белоруссии кредит в 1,5 млрд долл на имортозамещение
13:00 07.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Буквально недавно окончательно договорились с Российской Федерацией о выделении кредитных ресурсов для финансирования таких проектов (в сфере импортозамещения — прим. ТАСС) на сумму более 1,5 млрд долларов США. И уже до конца года будет запущено семь таких проектов на сумму около 330 млн долларов в основном в сфере машиностроения. Связано это с необходимостью локализации иностранных компонентов к автомобильной технике различных классов», — отметил премьер, видеофрагмент выступления которого распространила его пресс-служба.
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