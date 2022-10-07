0
0
0
НОВОСТИ

Россия выделила Белоруссии кредит в 1,5 млрд долл на имортозамещение

13:00 07.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия и Россия достигли окончательной договоренности о выделении республике более $1,5 млрд на проекты в сфере импортозамещения. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, выступая перед представителями силового блока по вопросам военно-политической и социально-экономической обстановки.

«Буквально недавно окончательно договорились с Российской Федерацией о выделении кредитных ресурсов для финансирования таких проектов (в сфере импортозамещения — прим. ТАСС) на сумму более 1,5 млрд долларов США. И уже до конца года будет запущено семь таких проектов на сумму около 330 млн долларов в основном в сфере машиностроения. Связано это с необходимостью локализации иностранных компонентов к автомобильной технике различных классов», — отметил премьер, видеофрагмент выступления которого распространила его пресс-служба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:45 07.10.2022
Дилеры сельхозпродукции заинтересованы в сотрудничестве с КЭМЗ
0
15
22:20 06.10.2022
США не собираются размещать ядерное оружие в странах НАТО, вступивших в альянс после 1997 года - Госдеп
0
157
16:15 06.10.2022
Пентагон отчитался о количестве поставленных на Украину вооружений
0
190
16:35 05.10.2022
Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации некоторых кактегорий призывников
0
375
22:50 04.10.2022
Пентагон: "США не были причастны никоим образом" к диверсии на СП-1 и СП-2
0
480
21:45 04.10.2022
США не планируют корректировать расстановку своих ядерных сил
0
472
09:12 03.10.2022
От должности отстранен военный комиссар Хабаровского края
0
770
15:45 02.10.2022
Жителей новых регионов РФ не будут наказывать, если они вынужденно попали в ВСУ - КС
0
874
21:00 30.09.2022
Армия обороны Израиля распордилась, чтобы все ее служащие покинули территорию РФ
0
1267
20:45 30.09.2022
Осенний призыв никак не свзян с СВО - Минобороны
0
1199

Возврат к списку