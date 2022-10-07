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Лавров: Мы не можем обойти молчанием дискуссии на тему возможного применения ядерного оружия

13:13 07.10.2022 Источник: Интерфакс

Политика Киева направлена на повышение рисков применения различных видов оружия массового поражения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не можем обойти молчанием те дискуссии, которые в последнее время нарастают, на тему возможного применения ядерного оружия. Особенно в этой связи нельзя обойти молчанием безрассудные действия киевского режима, которые направлены на создание рисков применения различных видов оружия массового уничтожения", - сказал Лавров на заседании комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству.

Он отметил, что в ходе специальной военной операции были вскрыты факты наличия военно-биологических программ в лабораториях на украинской территории, также продолжаются удары по Запорожской АЭС.

"А вчера (президент Украины Владимир) Зеленский призвал своих западных "хозяев" нанести упреждающий ядерный удар по России. Тем самым этот деятель, по сути, предъявил всему миру очередные доказательства тех угроз, которые исходят от киевского режима, и для нейтрализации которых и была начата специальная военная операция", - добавил министр.

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