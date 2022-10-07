Домклик фиксирует рост сделок с жильем без ипотеки в сентябре

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Аналитики Домклик отмечают рост сделок с жильем без ипотеки в Сбербанке - в сентябре их стало на 17% больше, чем в августе. Выросло и количество сделок с ипотекой - на 15%.

Неипотечные сделки - это сделки, в которых клиенты приобретают жилье за собственные деньги, без использования кредитных средств банка. При этом для регистрации сделок или проведения расчетов клиенты пользуются электронными сервисами от Домклик, а сама сделка проходит в отделении банка. По данным Домклик, в сентябре объем неипотечных сделок в Сбербанке составил 19% от всех проведенных сделок. Москва, Московская область и Санкт-Петербург по-прежнему остаются лидерами по таким сделкам.

Чтобы приобрести жилье без ипотеки, достаточно записаться в любой из 4231 офисов Сбербанка по всей России, выбрав удобные дату и время. Это можно сделать онлайн в разделе «Сделка за свои средства» на Домклик.

«По данным аналитиков Домклик, в сентябре 2022 года лидерами по количеству сделок без ипотеки стали Москва (доля таких сделок составила 15,2% от общего числа сделок в Сбербанке), Московская область (доля неипотечных сделок - 11,4%), Санкт-Петербург (доля неипотечных сделок - 10%), Краснодарский край (доля неипотечных сделок - 5%) и Свердловская область (доля неипотечных сделок - 4,5%), - сообщила руководитель аналитического центра сервиса Домклик Мария Ромчанова. - В Сбере приобрести недвижимость без ипотеки безопасно и комфортно помогут компетентные менеджеры и удобные онлайн-сервисы Домклик».

По закону сделку нужно зарегистрировать в Росреестре. «Сервис электронной регистрации» от Домклик позволяет сделать это онлайн - быстро и просто, не посещая МФЦ или Росреестр. А соблюдение финансовых условий договора для каждой стороны - как продавца, так и покупателя недвижимости - гарантирует «Сервис безопасных расчетов».