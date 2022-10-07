Власти Санкт-Петербурга решили отменить новогодние и рождественские торжества в этом году

17:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Традиционные новогодние и рождественские мероприятия в Санкт-Петербурге будут отменены, сэкономленные средства пойдут на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных. Об этом сообщается в пятницу на сайте администрации города.

«На совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства принято решение об отмене ранее запланированных праздничных мероприятий по случаю Нового года. <…> Сэкономленные средства будут использованы целевым образом по выделенной в бюджете Санкт‑Петербурга статье на приобретение дополнительного снаряжения и оснащение для добровольцев и мобилизованных», — говорится в сообщении.