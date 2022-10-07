0
0
66
НОВОСТИ

Власти Санкт-Петербурга решили отменить новогодние и рождественские торжества в этом году

17:05 07.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Традиционные новогодние и рождественские мероприятия в Санкт-Петербурге будут отменены, сэкономленные средства пойдут на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных. Об этом сообщается в пятницу на сайте администрации города.

«На совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства принято решение об отмене ранее запланированных праздничных мероприятий по случаю Нового года. <…> Сэкономленные средства будут использованы целевым образом по выделенной в бюджете Санкт‑Петербурга статье на приобретение дополнительного снаряжения и оснащение для добровольцев и мобилизованных», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:30 07.10.2022
МАГАТЭ провело на ЗАЭС смену своих сотрудников
0
51
16:51 07.10.2022
Более 8 тысяч человек оценили жилье с помощью сервиса Домклик
0
116
16:35 07.10.2022
Илон Маск предложил свое решение проблем с Тайванем
0
116
16:19 07.10.2022
Домклик фиксирует рост сделок с жильем без ипотеки в сентябре
0
143
16:15 07.10.2022
На вооружение армии Белоруссии поступят "Искандеры" и ЗРК С-400
0
161
15:40 07.10.2022
Лукашенко рассказал, что подарит Путину на юбилей
0
205
15:30 07.10.2022
Турция разместиа на севере Кипра ударные дроны
0
238
14:10 07.10.2022
В одной из квартир дома в Чертаново, предположительно, взорвался газ
0
307
13:50 07.10.2022
Премию "Ника" в этом году решено не вручать
0
316
13:25 07.10.2022
Сбербанк начал оформлять кредитные каникулы для военнослужащих
0
346

Возврат к списку