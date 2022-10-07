Власти Санкт-Петербурга решили отменить новогодние и рождественские торжества в этом году
17:05 07.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства принято решение об отмене ранее запланированных праздничных мероприятий по случаю Нового года. <…> Сэкономленные средства будут использованы целевым образом по выделенной в бюджете Санкт‑Петербурга статье на приобретение дополнительного снаряжения и оснащение для добровольцев и мобилизованных», — говорится в сообщении.
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