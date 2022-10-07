МАГАТЭ провело на ЗАЭС смену своих сотрудников

17:30 Источник: Интерфакс

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил в пятницу, что на Запорожской АЭС прошла первая ротация персонала миссии агентства, который находился на станции с 1 сентября.

"Гендиректор Рафаэль Гросси подтвердил, что первая смена персонала миссии поддержки и помощи МАГАТЭ на Запорожской АЭС на Украине завершена, и теперь новая усиленная команда экспертов МАГАТЭ по безопасности находится на станции", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере МАГАТЭ.