На фоне снижения смертности от ковида Росстар прекращает публикацию оперативных данных
20:55 07.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Очевидное снижение числа смертей тех, у кого был диагностирован вирус COVID-19, позволил Росстату принять решение о прекращении оперативной публикации смертности от коронавирусной инфекции. Информация о числе умерших в 2022 году с указанием причин смертности будет опубликована в июне 2023 года в соответствии с федеральным планом статистических работ», — говорится в сообщении.
Новости
- 22:20 07.10.2022
- Курс на дестабилизацию мировых рынков подтверждается новым пакетом санкций ЕС против РФ - МИД
- 22:10 07.10.2022
- С 7 октября начал функционировать порт Мариуполя, принимая первые грузы - премьер-министр ДНР
- 21:36 07.10.2022
- Член президиума организации «Офицеры России» Головашкин напутствовал мобилизованных москвичей
- 21:29 07.10.2022
- Москвичи продолжают прибывать на временные мобилизационные пункты
- 21:05 07.10.2022
- Данных о том, что РФ готова применить ядерное оружие у США нет - Белый дом
- 20:45 07.10.2022
- Из-за наплыва нелегальных мигрантов в Нью-Йорке объявлен режим ЧС
- 19:20 07.10.2022
- На 0,9% выросла стоимость лекарств в РФ за сентябрь - Росстат
- 19:10 07.10.2022
- В октябре в РФ пройдет первый форум образовательных организаций культуры и искусств
- 18:30 07.10.2022
- Решение ОПЕК+ по нефти в администрации США расценили как оскорбление Байдена - СМИ
- 17:30 07.10.2022
- МАГАТЭ провело на ЗАЭС смену своих сотрудников
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать