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На фоне снижения смертности от ковида Росстар прекращает публикацию оперативных данных

20:55 07.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росстат принял решение прекратить оперативную публикацию смертности от коронавирусной инфекции на фоне снижения числа летальных исходов у пациентов с данным заболеванием. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Росстата.

«Очевидное снижение числа смертей тех, у кого был диагностирован вирус COVID-19, позволил Росстату принять решение о прекращении оперативной публикации смертности от коронавирусной инфекции. Информация о числе умерших в 2022 году с указанием причин смертности будет опубликована в июне 2023 года в соответствии с федеральным планом статистических работ», — говорится в сообщении.

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