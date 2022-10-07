На фоне снижения смертности от ковида Росстар прекращает публикацию оперативных данных

20:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росстат принял решение прекратить оперативную публикацию смертности от коронавирусной инфекции на фоне снижения числа летальных исходов у пациентов с данным заболеванием. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Росстата.



«Очевидное снижение числа смертей тех, у кого был диагностирован вирус COVID-19, позволил Росстату принять решение о прекращении оперативной публикации смертности от коронавирусной инфекции. Информация о числе умерших в 2022 году с указанием причин смертности будет опубликована в июне 2023 года в соответствии с федеральным планом статистических работ», — говорится в сообщении.



