Глава Крыма Аксенов описал, какие повреждения получил Крымский мост

09:45 Источник: Интерфакс

На Крымском мосту произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"В результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. При этом загорелись цистерны с топливом", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что со стороны Тамани и Керчи подходят два локомотива, которые растянут горящий состав. Как только будет потушен пожар, появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор, можно будет говорить о сроках восстановления движения, добавил Аксенов.

Он уточнил, что, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела. "К запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня. График движения сообщим дополнительно. Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей", - отметил глава Крыма.