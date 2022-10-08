Мишустин подписал распоряжение о создании комиссии по выяснению причин происшествия на Крымском мосту
11:30 08.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по выяснению причин происшествия на Крымском мосту и ликвидации последствий. Ее возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин», — говорится в сообщении. В состав комиссии вошли представители Минтранса, МЧС, Минстроя, Росморречфлота, Росавтодора, Росжилдора, Росгвардии, МВД и ФСБ, а также главы Краснодарского края и Республики Крым.
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