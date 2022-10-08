Мишустин подписал распоряжение о создании комиссии по выяснению причин происшествия на Крымском мосту

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сформировал правительственную комиссию в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту. Об этом сообщается в субботу в телеграм-канале правительства РФ.

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по выяснению причин происшествия на Крымском мосту и ликвидации последствий. Ее возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин», — говорится в сообщении. В состав комиссии вошли представители Минтранса, МЧС, Минстроя, Росморречфлота, Росавтодора, Росжилдора, Росгвардии, МВД и ФСБ, а также главы Краснодарского края и Республики Крым.