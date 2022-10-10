Минпромторг актуализирует перечень российских брендов одежды и обуви
11:07 10.10.2022 Источник: НГ-Online
В стране есть ряд представителей масс-маркета с отечественным производством или с российскими корнями, которые сейчас могут предложить не только актуальные модели одежды на будущий сезон, но и приятно удивить соотношением цены и качества, при этом они будут на порядок лучше, чем у приостановивших деятельность иностранных конкурентов. Об этом сообщили «НГ» в Минпромторге, отвечая на вопрос о том, наблюдается ли в РФ сужение ассортимента (см. подробнее).
«В действующих торговых центрах и отдельно стоящих магазинах площади, которые были заняты иностранными брендами, приостановившими или полностью прекратившими свою деятельность, уже занимают российские бренды», – добавили в министерстве.
Минпромторгом проводится актуализация начатого в предыдущем году исследования российских брендов одежды, обуви и аксессуаров, носочно-чулочной продукции, постельного белья. И по предварительной оценке, уже можно сказать, что брендов, которые производятся на территории РФ, «в настоящее время насчитывается порядка 2 тыс.». В декабре Минпромторг опубликует актуальный перечень всех таких брендов легкой промышленности.
Анастасия Башкатова
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