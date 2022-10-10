0
0
1
НОВОСТИ

Минпромторг актуализирует перечень российских брендов одежды и обуви

11:07 10.10.2022 Источник: НГ-Online

В стране есть ряд представителей масс-маркета с отечественным производством или с российскими корнями, которые сейчас могут предложить не только актуальные модели одежды на будущий сезон, но и приятно удивить соотношением цены и качества, при этом они будут на порядок лучше, чем у приостановивших деятельность иностранных конкурентов. Об этом сообщили «НГ» в Минпромторге, отвечая на вопрос о том, наблюдается ли в РФ сужение ассортимента (см. подробнее).

«В действующих торговых центрах и отдельно стоящих магазинах площади, которые были заняты иностранными брендами, приостановившими или полностью прекратившими свою деятельность, уже занимают российские бренды», – добавили в министерстве.

Минпромторгом проводится актуализация начатого в предыдущем году исследования российских брендов одежды, обуви и аксессуаров, носочно-чулочной продукции, постельного белья. И по предварительной оценке, уже можно сказать, что брендов, которые производятся на территории РФ, «в настоящее время насчитывается порядка 2 тыс.». В декабре Минпромторг опубликует актуальный перечень всех таких брендов легкой промышленности.

Анастасия Башкатова

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:00 10.10.2022
Зеленский сообщил о воздушной тревоге по всей Украине
0
7
10:00 10.10.2022
В центре Киева прогремела серия взрывов
0
31
09:13 08.10.2022
НАК: На автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля
0
404
16:15 07.10.2022
На вооружение армии Белоруссии поступят "Искандеры" и ЗРК С-400
0
493
15:30 07.10.2022
Турция разместиа на севере Кипра ударные дроны
0
491
12:45 07.10.2022
Дилеры сельхозпродукции заинтересованы в сотрудничестве с КЭМЗ
0
531
22:20 06.10.2022
США не собираются размещать ядерное оружие в странах НАТО, вступивших в альянс после 1997 года - Госдеп
0
612
16:15 06.10.2022
Пентагон отчитался о количестве поставленных на Украину вооружений
0
656
16:35 05.10.2022
Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации некоторых кактегорий призывников
0
825
22:50 04.10.2022
Пентагон: "США не были причастны никоим образом" к диверсии на СП-1 и СП-2
0
932

Возврат к списку