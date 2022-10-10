Ветеран ВОВ Виктор Каратаев дал напутствие мобилизованным москвичам
19:04 10.10.2022
Москвичи, отправляющиеся на специальную военную операцию в Украину получили напутствие от заместителя председателя Совета ветеранов Басманного района столицы Виктора Каратаева.
«От всей души я передаю вам пламенный привет от ветеранов Великой Отечественной войны, которые душой болеют и беспокоятся за ту обстановку, которая сложилась вокруг нашей Родины, - заявил ветеран Великой Отечественной войны. - Вам доверены рубежи. Мы в вас верим».
Также Каратаев пожелал мобилизованным здоровья и возвращения с победой.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября сообщил о начале в России частичной мобилизации, связанной с продолжающейся в Украине специальной военной операцией. В Москве начали работать временные пункты мобилизации, открывшиеся на ВДНХ, в Музее Москвы и Театре Романа Виктюка.
На сегодняшней встрече с главами регионов РФ президент России призвал руководителей субъектов Федерации держать под контролем вопросы соблюдения законодательства при частичной мобилизации.
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