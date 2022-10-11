Мэр Собянин отметил тенденцию к возврату на траекторию роста экономики Москвы

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Прогноз социально-экономического развития Москвы на три года одобрен на заседании президиума столичного правительства под председательством мэра Сергея Собянина. В прогнозе проанализированы основные факторы, оказывающие влияние на социально-экономическое развитие мегаполиса и приведена оценка динамики основных показателей развития экономики и социальной сферы.

Как отмечают городские власти, к началу 2022 года экономика Москвы сумела успешно преодолеть последствия кризиса, вызванного пандемией ковида. Кроме того, рост объемов валового регионального продукта (ВРП), промышленного производства и инвестиций позволил компенсировать спад 2020 года и даже превзойти уровень 2019 года.

Также отмечается, что с марта нынешнего года экономика столицы РФ столкнулась с необычным изменением внешних условий, влиянием санкционного давления, разрыва торговых и кооперационных цепочек, а также ужесточения денежно-кредитной политики. Для изменения ситуации власти Москвы и РФ приняли решения, которые должны помочь адаптировать экономику к изменениям и поддержать граждан. «В пакет антикризисных мер правительства Москвы вошли льготные кредиты, отсрочки по аренде, гранты, субсидии и многое другое на общую сумму свыше 100 млрд руб. В результате уже в конце II - начале III квартала 2022 года начала формироваться тенденция к стабилизации ситуации и возврату на траекторию экономического роста», - сказано в прогнозе.

При этой основой устойчивости городской экономики названы обрабатывающая промышленность и сектор услуг. Предполагается, что в 2023-2025 годах среднегодовой рост ВРП будет составлять составит 2,8-3,3%. Даже несмотря на сложные геополитические условия, в Москве ждут сохранения высокой инвестиционной активности - по итогам 2022 года объем инвестиций в основной капитал, как планируется достигнет 5,3 трлн руб. Кроме того, в 2023-2025 годах рост инвестиций составит в год 7,2-7,9%.