Сбер и Университет МИСИС договорились о сотрудничестве в области молодежного предпринимательства

13:02

Сбер и Университет науки и технологий МИСИС договорились о сотрудничестве в области поддержки молодежного предпринимательства. Вуз обеспечит преференции выпускникам школ, колледжей и техникумов – финалистам акселератора SberZ. Контент акселератора SberStudent станет частью образовательной программы «Науки о данных», реализуемой совместно с образовательным маркетплейсом Edutoria и будет доступен для 20 тыс. студентов всех курсов институтов и филиалов НИТУ МИСИС.

Партнерство предполагает, что выпускники любых российских школ, колледжей и техникумов, которые создадут наиболее проработанные и перспективные стартап-проекты и выйдут в финал акселератора SberZ весной 2023 года, получат дополнительные баллы к ЕГЭ по профильным предметам и смогут поступить в любой из институтов НИТУ МИСИС в приоритетном порядке, а также станут претендентами на получение стипендии «Best MISIS – Создаем будущее вместе», смогут принимать участие в технологических сменах Университета МИСИС во всероссийских детских центрах «Сириус», «Орленок», «Океан» и других.

Кроме того, с 2022 года студенты НИТУ МИСИС получат доступ к образовательному курсу по основам предпринимательства от акселератора SberStudent. Те, у кого нет продукта или даже его идеи, смогут подобрать ее на первом этапе акселератора и развить из нее MVP (минимально жизнеспособный продукт) стартапа. Команды, которые придут уже с готовым продуктом или его прототипом, смогут попасть сразу на второй этап программы и дорабатывать его с индивидуальным наставником.

Стартапы и исследовательские проекты, созданные в рамках SberStudent, студенты смогут защитить в качестве дипломных работ по программе «Стартап как диплом» Минобрнауки России. Университет МИСИС принимает участие в этой инициативе с 2018 года, за это время свои квалификационные работы защитило более 100 студентов бакалавриата и магистратуры. Кроме того, лучшие проекты будут представлены руководству Сбера, инвесторам и потенциальным заказчикам на демо-дне, а их основатели смогут получить гранты от Moscow Seed Fund. Подать заявку на участие в SberStudent могут студенты, аспиранты и научные сотрудники и других российских вузов. Регистрация на программу уже открыта и продлится до 13 ноября 2022 года.

«Студенты – наиболее активная и творческая часть общества. Обучение их технологическому предпринимательству – одна из приоритетных задач не только Сбера, но и всей страны, – подчеркнул первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Их проекты, созданные в стенах исследовательского Университета МИСИС при экспертной поддержке Сбера в области коммерциализации разработок, уже через несколько лет будут способствовать развитию инновационного потенциала российской экономики».

«Университет науки и технологий МИСИС уделяет особое внимание формированию предпринимательского климата, развитию у студентов навыков и компетенций, позволяющих открыть свой стартап, создать высокотехнологичное производство на основе разработок, проводимых в вузе», – отметила ректор Университета МИСИС, доктор экономических наук Алевтина Черникова.