Путин указал на формирование новых центров силы в Азии
09:20 13.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Азия, где крепнут новые центры силы, играет большую роль в переходе к многополярному миропорядку. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
«Мир становится по-настоящему многополярным. И весьма заметную, если не ключевую роль, в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы», — сказал он.
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