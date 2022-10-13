Путин указал на формирование новых центров силы в Азии

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Азия, где крепнут новые центры силы, играет большую роль в переходе к многополярному миропорядку. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

«Мир становится по-настоящему многополярным. И весьма заметную, если не ключевую роль, в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы», — сказал он.