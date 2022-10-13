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Amnesty International заявила о применении Латвией пыток к белорусским мигрантам

10:00 13.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Латвии серьезным образом нарушают права беженцев и мигрантов на границе с Белоруссией, применяя пытки по отношению к ним. Об этом говорится в распространенном в четверг докладе правозащитной организации Amnesty International.

В нем указывается, что мигранты и беженцы, в том числе дети, произвольно удерживались в "неразглашаемых местах" в латвийских лесах, где их избивали. Кроме того, власти Латвии применяли удары электрошокером в различные части тела, включая половые органы. Некоторых мигрантов также "незаконно и насильственно" возвращали в Белоруссию.

Согласно Amnesty International, десятки беженцев и мигрантов содержались в антисанитарных условиях. Более того, латвийские власти изымали у них телефоны, лишая их тем самым средств коммуникации с внешним миром. В организации добавили, что помимо Латвии серьезные нарушения прав мигрантов из Белоруссии фиксируются в Литве и Польше.

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