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Россия выступает за пересмотр принципов работы мировой финансовой системы — Путин

10:20 13.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия считает, что принципы работы мировой финансовой системы нужно пересмотреть, так как нынешняя позволяла «золотому миллиарду» на планете жить за чужой счет, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

«Как и многие наши партнеры в Азии, считаем, что требуется запустить пересмотр принципов работы мировой финансовой системы, которая на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашенному так называемому золотому миллиарду, замкнувшему на себе все потоки капиталов и технологий, в значительной степени жить за чужой счет», — отметил глава российского государства.

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