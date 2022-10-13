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НОВОСТИ

ВС Украины с 17 февраля выпустили по ЛНР почти 360 ракет из РСЗО HIMARS

11:32 13.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 17 февраля выпустили по территории ЛНР 359 ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом в четверг сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Всего противником по населенным пунктам республики применено более 10 тыс. боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса „Точка-У“ (37 ракет) и американской РСЗО HIMARS (359 ракет)», — говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.

Еще свыше 2,5 тыс. снарядов выпущено из РСЗО «Град», «Ураган» и «Смерч».

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