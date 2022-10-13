ВС Украины с 17 февраля выпустили по ЛНР почти 360 ракет из РСЗО HIMARS
11:32 13.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 17 февраля выпустили по территории ЛНР 359 ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом в четверг сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«Всего противником по населенным пунктам республики применено более 10 тыс. боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса „Точка-У“ (37 ракет) и американской РСЗО HIMARS (359 ракет)», — говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
Еще свыше 2,5 тыс. снарядов выпущено из РСЗО «Град», «Ураган» и «Смерч».
НОВОСТИ
- 12:05 13.10.2022
- В ДНР заброшена группа диверсантов из «Азова»
- 12:00 13.10.2022
- В ДНР сообщили о занятии территории, примыкающей к Бахмуту
- 11:20 13.10.2022
- Путин призвал компенсировать Афганистану ущерб и разморозить заблокированные средства
- 11:12 13.10.2022
- Сбер выдает все больше ипотечных кредитов на строительство собственного дома
- 11:05 13.10.2022
- Ответ на продолжение терактов со стороны Киева будет еще более жестким — Володин
- 11:00 13.10.2022
- Советник Байдена назвал высоким риск втягивания США и НАТО в конфликт на Украине
- 10:32 13.10.2022
- США не должны постоянно полагаться на санкции, чтобы не подорвать роль доллара — Йеллен
- 10:20 13.10.2022
- Россия выступает за пересмотр принципов работы мировой финансовой системы — Путин
- 10:05 13.10.2022
- В Киевской области повреждены объекты критической инфраструктуры — офис Зеленского
- 10:00 13.10.2022
- Amnesty International заявила о применении Латвией пыток к белорусским мигрантам
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать