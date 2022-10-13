Трамп грозился раскрыть источники расследования о «вмешательстве» РФ в выборы США
13:20 13.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дональд Трамп по истечении своего президентского срока угрожал раскрыть конфиденциальную информацию о чиновниках, участвующих в расследовании федеральных властей о якобы «вмешательстве» России в американские выборы и о ее связях со сторонниками Трампа. Об этом в ночь на четверг сообщил журнал «Роллинг стоун» со ссылкой на источники.
По их сведениям, после штурма Капитолия 6 января 2021 экс-глава государства настаивал на том, что имена источников «должны быть на виду», чтобы граждане США знали правду о том, кто «сделал это» с президентом.
В конце концов руководство разведслужб отговорило президента от обнародования имен, но, как сообщил журналу один из его собеседников, Трамп все еще «одержим» идеей раскрытия источников.
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