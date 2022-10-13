0
0
122
НОВОСТИ

Трамп грозился раскрыть источники расследования о «вмешательстве» РФ в выборы США

13:20 13.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дональд Трамп по истечении своего президентского срока угрожал раскрыть конфиденциальную информацию о чиновниках, участвующих в расследовании федеральных властей о якобы «вмешательстве» России в американские выборы и о ее связях со сторонниками Трампа. Об этом в ночь на четверг сообщил журнал «Роллинг стоун» со ссылкой на источники.

По их сведениям, после штурма Капитолия 6 января 2021 экс-глава государства настаивал на том, что имена источников «должны быть на виду», чтобы граждане США знали правду о том, кто «сделал это» с президентом.

В конце концов руководство разведслужб отговорило президента от обнародования имен, но, как сообщил журналу один из его собеседников, Трамп все еще «одержим» идеей раскрытия источников.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 13.10.2022
Путин рассказал Эрдогану о попытке взорвать «Турецкий поток»
0
40
14:00 13.10.2022
Киев сбрасывает воду по днепровскому каскаду, чтобы легче подобраться к ЗАЭС — Рогов
0
80
13:32 13.10.2022
Министр обороны Украины заявил, что страна де-факто уже присоединилась к НАТО
0
118
13:05 13.10.2022
В Москве выявили 1 268 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
120
13:00 13.10.2022
Москва не признает расследование по «Северным потокам» без участия экспертов РФ
0
127
12:32 13.10.2022
НАТО разрабатывает план восстановления ВПК Украины, рассчитанный на 10 лет — Politico
0
131
12:20 13.10.2022
В России выявили 15 477 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
119
12:05 13.10.2022
В ДНР заброшена группа диверсантов из «Азова»
0
241
12:00 13.10.2022
В ДНР сообщили о занятии территории, примыкающей к Бахмуту
0
274
11:32 13.10.2022
ВС Украины с 17 февраля выпустили по ЛНР почти 360 ракет из РСЗО HIMARS
0
218

Возврат к списку