Сбер сохраняет доступность сервисов на прежнем уровне
15:54 13.10.2022
Сбер полностью сохраняет доступность своих сервисов на прежнем уровне даже в отдаленных районах страны. Об этом сообщили в пресс-службе банка в ответ на информацию СМИ о сокращении им сети отделений.
«Управляя филиальной сетью, Сбербанк всегда ориентируется на потребности, интересы и удобство клиентов, – подчеркнули в кредитной организации. – Поэтому покрытие территорий сервисами сохраняется на прежнем уровне, даже в отдаленных уголках страны. В малых населенных пунктах мы развиваем дополнительные форматы обслуживания – мобильные офисы и сервис банковского платежного агента (возможность снять наличные и оплатить услуги в кассе магазина). Мы регулярно проводим аудит сети, и, если городской офис имеет малую проходимость, а в пешей доступности есть другой, более крупный, в котором работает больший штат сотрудников и предоставляется больший набор услуг, то услуги такого офиса переносятся в более крупный соседний».
Все сервисы банка также доступны в цифровых каналах, в том числе приложении «Сбербанк онлайн» и его веб-версии, добавили в пресс-службе.
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