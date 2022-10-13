Сбер сохраняет доступность сервисов на прежнем уровне

15:54

Сбер полностью сохраняет доступность своих сервисов на прежнем уровне даже в отдаленных районах страны. Об этом сообщили в пресс-службе банка в ответ на информацию СМИ о сокращении им сети отделений.

«Управляя филиальной сетью, Сбербанк всегда ориентируется на потребности, интересы и удобство клиентов, – подчеркнули в кредитной организации. – Поэтому покрытие территорий сервисами сохраняется на прежнем уровне, даже в отдаленных уголках страны. В малых населенных пунктах мы развиваем дополнительные форматы обслуживания – мобильные офисы и сервис банковского платежного агента (возможность снять наличные и оплатить услуги в кассе магазина). Мы регулярно проводим аудит сети, и, если городской офис имеет малую проходимость, а в пешей доступности есть другой, более крупный, в котором работает больший штат сотрудников и предоставляется больший набор услуг, то услуги такого офиса переносятся в более крупный соседний».

Все сервисы банка также доступны в цифровых каналах, в том числе приложении «Сбербанк онлайн» и его веб-версии, добавили в пресс-службе.