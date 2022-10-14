В Генштабе Украины подтвердили повреждение объектов критической инфраструктуры

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объекты критической инфраструктуры в центральных и западных областях Украины получили повреждения в результате ударов за минувшие сутки. Об этом в пятницу заявили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

По данным, опубликованным на странице Генштаба в «Фейсбуке» (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta («Мета»), которая признана в РФ экстремистской), удары по критической инфраструктуре нанесены в Бродах Львовской области, Наливайковке Киевской области, Николаеве и Никополе.