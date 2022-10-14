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НОВОСТИ

Европе без России грозят деиндустриализация - Asia Times

10:20 14.10.2022 Источник: Газета.Ru

Европе без России грозят деиндустриализация и значительные финансовые потери, предупреждает гонконгское издание Asia Times.

В пессимистичных сценариях в Европе триллионы инвестиционного капитала пропадут, уровень жизни граждан резко снизится и работа промышленного сектора окажется под угрозой.

«Добавьте ко всему этому хрупкое финансовое положение многих стран ЕС и инфляцию, которую еще предстоит обуздать, и мрачные сценарии станут оправданными», — говорится в статье.

При этом, по мнению автора публикации, когда Европа осознает свое положение, она окажется в одиночестве: Россия повернется на Восток, а США замкнутся на своих внутренних проблемах.  Газета.Ru

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