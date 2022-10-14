Европе без России грозят деиндустриализация - Asia Times
10:20 14.10.2022 Источник: Газета.Ru
Европе без России грозят деиндустриализация и значительные финансовые потери, предупреждает гонконгское издание Asia Times.
В пессимистичных сценариях в Европе триллионы инвестиционного капитала пропадут, уровень жизни граждан резко снизится и работа промышленного сектора окажется под угрозой.
«Добавьте ко всему этому хрупкое финансовое положение многих стран ЕС и инфляцию, которую еще предстоит обуздать, и мрачные сценарии станут оправданными», — говорится в статье.
При этом, по мнению автора публикации, когда Европа осознает свое положение, она окажется в одиночестве: Россия повернется на Восток, а США замкнутся на своих внутренних проблемах. Газета.Ru
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