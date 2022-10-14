РФ благодарна Африке за единую позицию по Украине на принципах нейтралитета — замглавы МИД

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия благодарна странам Африки за консолидированную позицию по ситуации вокруг Украины на основе принципов нейтралитета и невмешательства в конфликты за пределами континента. Об этом заявил в пятницу спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, выступая в МГИМО на пленарной сессии XIV Конвента Российской ассоциации международных исследований (РАМИ).

«Мы признательны консолидированной позиции наших африканских друзей по ситуации вокруг Украины, которая выражается в нейтралитете и невмешательстве во всякого рода конфликты, лежащие за пределами Африки. Даже в случае последнего голосования по провокационным проектам резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Украине среди воздержавшихся стран более половины — это африканские государства», — отметил высокопоставленный дипломат.