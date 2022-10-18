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Трасс отказалась подавать в отставку с поста премьера Великобритании

09:00 18.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила в понедельник, что не будет уходить в отставку, несмотря на призывы со стороны ряда депутатов правящей Консервативной партии.

«Я была избрана на нынешний пост для того, чтобы проводить политику в интересах страны. Мы переживаем очень тяжелые времена. Мы просто не можем позволить себе тратить время на разговоры о Консервативной партии, вместо этого нам надо заниматься делом. Это мой посыл коллегам, — сказала глава правительства Соединенного Королевства в интервью британским телеканалам. — Я останусь на своей должности, чтобы действовать в национальных интересах». Она также выразила уверенность, что поведет Консервативную партию на следующие парламентские выборы, которые должны состояться до конца 2024 года.

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