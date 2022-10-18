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НОВОСТИ

В Казахстан ежедневно прибывают до 9 тыс. россиян, выезжают порядка 11 тыс. — МВД

10:32 18.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 8-9 тыс. граждан России ежедневно въезжают в Казахстан, а выезжают 10-11 тыс. россиян. Об этом во вторник сообщил журналистам министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов.

«Мы вернулись к той же ситуации, что и раньше. Теперь количество граждан, прибывающих из России, меньше, чем количество выезжающих. Ежедневно прибывает 8-9 тыс. граждан, выезжает 10-11 тыс. граждан», — цитирует его агентство Тенгриньюс.

Глава МВД Казахстана 4 октября сообщал, что около 200 тыс. граждан России въехали в Казахстан с 21 сентября этого года, выехали из страны за этот период 147 тыс. человек.

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