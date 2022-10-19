Число ложных сообщений об актах терроризма в РФ выросло в восемь раз в 2022 году

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество ложных сообщений об актах терроризма на территории Российской Федерации в текущем году увеличилось в восемь раз, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.

«В этом году [число] ложных сообщений об актах терроризма выросло в восемь раз, особенно с начала СВО», — сказал он, выступая на правительственном часе в Госдуме.