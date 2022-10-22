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НОВОСТИ

Байден заявил, что Россия не должна добиться успеха на Украине

08:50 22.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден считает, что Россия не должна добиться успеха в ходе специальной военной операции на Украине.

«Мы потратили много денег на помощь украинцам. Но это гораздо больше, чем про украинцев, это о НАТО, о Западной Европе, — сказал Байден в интервью телеканалу Эм-эн-эс-би-си, вышедшем в эфир в пятницу вечером. — Это касается обеспечения того, чтобы [президент России Владимир] Путин не смог добиться успеха».

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