В России выявили 9 348 случаев заражения ковидом за сутки

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 348, летальных исходов из-за ковида — на 90. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 9 761 случай заражения и 93 смерти, всего с начала пандемии — 21 364 263 и 389 449 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 15 035 против 15 672 днем ранее, до 20 708 528.