В России выявили 9 348 случаев заражения ковидом за сутки
12:30 22.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 348, летальных исходов из-за ковида — на 90. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 9 761 случай заражения и 93 смерти, всего с начала пандемии — 21 364 263 и 389 449 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 15 035 против 15 672 днем ранее, до 20 708 528.
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