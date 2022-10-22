НАТО ведет войну против РФ с целью ее ликвидации как суверенного государства — Кириенко
13:00 22.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Против России объединенные страны НАТО ведут неприкрытую войну, целью которой является попытка ликвидировать страну как свободное и суверенное государство, сообщил в субботу первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.
«Мы все с вами хорошо понимаем, что против России сегодня ведется война, настоящая неприкрытая война. Причем война эта состоит и из горячих боевых действий, которые происходят на территории Донбасса, Херсона, Запорожья, на территории Украины. Но это война не с Украиной, Россия не воюет с Украиной», — сказал Кириенко на Всероссийском форуме классных руководителей.
«Против России сегодня воюют объединенные страны НАТО. Целью этой войны, довольно неприкрытой уже, является попытка ликвидировать Россию как самостоятельное суверенное государство», — добавил он.
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