Причиной крушения Су-34 в Ейске стало попадание двух птиц в двигатели

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Причиной падения бомбардировщика Су-34 в Ейске стало попадание в его двигатели двух птиц, что и привело к возгоранию самолета. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в силовых структурах.

«В момент взлета в двигатели Су-34 попали две чайки. Их останки найдены экспертами при осмотре обломков самолета. Это обстоятельство и привело к возгоранию одного из двигателей самолета, что стало причиной его крушения», — сообщили агентству.