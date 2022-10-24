Причиной крушения Су-34 в Ейске стало попадание двух птиц в двигатели
09:20 24.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Причиной падения бомбардировщика Су-34 в Ейске стало попадание в его двигатели двух птиц, что и привело к возгоранию самолета. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в силовых структурах.
«В момент взлета в двигатели Су-34 попали две чайки. Их останки найдены экспертами при осмотре обломков самолета. Это обстоятельство и привело к возгоранию одного из двигателей самолета, что стало причиной его крушения», — сообщили агентству.
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