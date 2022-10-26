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Мэр Москвы Собянин: подготовка к открытию движения по всей БКЛ вступила в завершающую стадию

15:44 26.10.2022

В Москве завершается строительство электродепо «Нижегородское» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом заявил мэр мегаполиса Сергей Собянин, осмотрев строительную площадку объекта. По словам градоначальника, строительство большого кольца подземки будет окончено уже через несколько месяцев. «Для его запуска и эффективной эксплуатации требуется огромная инфраструктура, - подчеркнул мэр. - Как вы знаете, на западе мы строим огромное электродепо «Аминьевское», а на востоке - «Нижегородское». Тоже большое депо, одно из крупнейших. Здесь будут сразу же заходить около 30 составов метрополитена… В декабре, до конца декабря, здесь должны уже стоять поезда и проводиться испытания».

Напомним, строительство нового депо было начато в 2015 году, сроком введения в эксплуатацию назван 2023 год.

По словам главы города, новое электродепо имеет необычное местоположение – на территории бывшего завода по модернизации и строительству вагонов имени Войтовича. «70 лет в Москве электродепо не строились так близко к центру города. Это диктуется неотъемлемостью запуска БКЛ», - отметил Собянин.

В электродепо смогут ремонтировать 288 вагонов в год, на ночной отстой оно сможет принять 30 составов по восемь вагонов, а также будет проводить эксплуатационное обслуживание 30 составов в сутки, а мойку – 16 составов в сутки.

Электродепо «Аминьевское», «Столбово» и «Южное» планируют построить в Москве в 2022-2024 годах.

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