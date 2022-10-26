Посол Келин: Россия не собирается использовать ядерное оружие. Об этом не может быть и речи
21:20 26.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Министр обороны вновь заверил каждого министра, что мы не собираемся использовать ядерное оружие», — сказал он в вышедшем в эфир в среду интервью телеканалу Си-эн-эн.
«Россия не собирается использовать ядерное оружие. Об этом не может быть и речи», — добавил Келин.
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