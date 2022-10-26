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Посол Келин: Россия не собирается использовать ядерное оружие. Об этом не может быть и речи

21:20 26.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заверил в разговорах со своими зарубежными коллегами, что Россия не намерена использовать ядерное оружие в конфликте на Украине. Об этом сообщил российский посол в Великобритании Андрей Келин.

«Министр обороны вновь заверил каждого министра, что мы не собираемся использовать ядерное оружие», — сказал он в вышедшем в эфир в среду интервью телеканалу Си-эн-эн.

«Россия не собирается использовать ядерное оружие. Об этом не может быть и речи», — добавил Келин.

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