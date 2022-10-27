Отечественные компании предложили субсидировать из ФНБ

11:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме предложили субсидировать отечественные компании из ФНБ. Такая мера позволит заместить иностранные предприятия внутри России.

Также это приведёт к росту поступающих в бюджет налогов, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» член комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Владислав Даванков.

«Мы предложили свой вариант — это субсидирование компаний примерно на триллион. Выращивать «середнячков» таких, которые могли бы развивать рынки тех компаний, которые сейчас ушли из России.

Например, по итогам переоценки Фонда национального благосостояния к концу этого года, недосчитается четырёх триллионов рублей. Из которых примерно 1,5 триллиона — это переоценка активов. Это деньги, которые были вложены в акции компаний, которые сейчас обесцениваются. Отвечая на вопрос, что лучше — вложить ФНБ в акции падающих в капитализации банков или их вложить в предприятия, в реальный бизнес. Скорее всего, ответ будет, что лучше бы вложили эти деньги в реальный бизнес. Более того, это бы дало рост самих компаний, рост выручки и прибыли, а как следствие, и рост налогооблагаемой базы. Эти расчёты все есть. В том числе, мы будем предлагать их в рамках второго чтения. Такой налоговый манёвр, даже такая специальная экономическая операция».

Парламентарий отметил, что повышение налогов для компаний не приведёт к росту бюджета, потому что уже сейчас некоторые из них не могут платить столько, сколько необходимо. Из-за этого в отраслях с высоким налогообложением больший процент экономических преступлений, сказал Даванков. По его словам, депутат обсудил это с главой МВД Владимиром Колокольцевым.